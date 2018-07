Els tiradors de l'equip estatal encaren amb optimisme el campionat del món

Set dels deu membres de la selecció estatal es conjuren per signar grans resultats al mundial de Manresa

Els membres de la selecció espanyola de tir que representaran l'Estat en la tercera edició del World Rimfire Championship de carrabina BR-50 no exclouen la possibilitat de protagonitzar uns reeixits resultats en finalitzar la competició. Reconeixen la dificultat del repte, però tal com assenyala Artur Sarkisov «avui, ningú ens pot negar el títol d'aspirants a ser campions del món».

Set dels deu membres del combinat estatal van prendre part en una tertúlia organitzada per Regió7 a la terrassa de la cafeteria del Club Tir Precisió. Els madrilenys Juan Carlos Ferrer i Antonio Jesús González; els rodencs vinculats a l'entitat manresana Josep Perarnau i Mercè Mas, i el valencià d'origen georgià Artur Sarkisov ja van formar part de la selecció al mundial de Portugal del 2014. José Carlos Serrano, de Vidreres, i Salvador Vila, de Vilassar de Mar, debuten al campionat del món.



Un circuit de set proves

Enguany, el procés de selecció per accedir a l'equip estatal ha estat molt selectiu i disputat. Els aspirants havien de prendre part en set proves, entre el primer cap de setmana de març i l'últim de juny. Les tres millors classificacions assolides en aquest circuit, eren la base per establir un rànquing que determinava els deu tiradors que prendrien part al mundial.

Tal i com assenyala Juan Carlos Ferrer «hi hem competit una cinquantena d'especialistes i assolir un lloc entre els deu primers ha estat tot un repte. De fet, Paulino Mendoza, Antonio Serrano i Vicente Milla, mundialistes a Portugal, no ho han aconseguit». Ferrer ho atribuiex «al fet que aquesta modalitat està guanyant molts adeptes a tot l'Estat i s'ha convertit en una de les més competides, tot i no ser olímpica».

Els rodencs Perarnau i Mas i els madrilenys González i Ferrer acumulen més de 25 anys d'experiència com a tiradors, però els seus companys Serrano i Sarkisov s'han iniciat en el tir de precisió en l'últim lustre. Sarkisov exposa que «vaig descobrir la carrabina BR-50 el 2015, casualment, dues setmanes abans de la disputa del Campionat d'Espanya. Vaig ser just a temps d'adquir-ne una i participar-hi sense gaire èxit». «Però el 2016 vaig guanyar-lo», rebla.

Antonio Jesús González i Juan Carlos Ferrer van conèixer la carrabina BR-50, segons detalla González, «durant unes jornades de promoció organitzades per la federació madrilenya el 2011». A Portugal, González va signar la millor classificació d'un tirador espanyol: el setè lloc, seguit de prop per Josep Perarnau, desè.

No descarten que algun d'ells aconsegueixi pujar al podi en la competició individual o, fins i tot, vèncer, tot i que Ferrer reconeix que «el francès Luc Brouquier és el gran favorit», mentre Mercè Mas destaca «l'altíssim nivell del tiradors australians, així com d'un parell d'italians i portuguesos».

Refusen a l'uníson qualsevol vinculació entre el tir de precisió i la violència. «És un exercici de relaxació», exclama Serrano. Salvador Vila destaca «que requereix assolir nivells de concentració més alts que la pràctica del ioga», mentre Sarkisov veu paral.lelismes entre «el tir de precisió i els escacs». Salvador Vila assenyala que «a Alemanya s'organitza una Bundeslliga de pistola de foc i d'aire comprimit molt reputada» i destaca «la maduresa de la relació amb les armes esportives de la població alemanya i escandinava». En contraposició, denuncia que «als Estats Units s'ha estès una cultura de les armes equivocada. Ni tan sols pots anar al teu club de tir a practicar amb la certitud que el tirador del costat mai no farà un mal ús de la seva arma». Josep Perarnau exposa que «a França, el tir de precisió s'admet com a assignatura optativa. Amb la Mercè, hem anat a instituts del sud del país a impartir classes de tir amb carrabines d'aire comprimit».