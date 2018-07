Tour de França 2018: Espectacular caiguda de Philippe Gilbert quan anava primer

El belga Philippe Gilbert, de l'equip Quick Step, ha caigut en el descens del Col de Portet d'Asquet, als Pirineus, quan liderava escapat la setzena etapa del Tour de França, i ha pogut reprendre la prova uns minuts després.



Gilbert s'havia escapat a 73 km de la meta, d'aquesta etapa que acaba a Bagneres de Luchon, a l'inici de la pujada a aquest port. El belga ha perdut el control de la bicicleta en un revolt en el descens, a uns 58 km de l'arribada, xocant contra un petit mur i caient fora de la carretera amb el cap endavant.





El campió del món el 2012, de 36 anys, ha pogut seguir la cursa amb diverses esgarrapades, al cap de pocs minuts. Després de fer un gest amb el polze per dir que estava bé, ha tornat a agafar la bicicleta, demanant ajuda després per a tractar una ferida al colze esquerre pels serveis mèdics de la cursa.El descens del d'Aspet, per la seva vessant oest, ha estat sovint escenari de caigudes, sent la més greu la de l'italià Fabio Casartelli, que va trobar la mort en el Tour de 1995.