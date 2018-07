Xile-Colòmbia serà la final del Mundialet de Manresa

La quinzena edició del Mundialet Internacional de futbol de Manresa encara la recta final; va començar el 16 de juny i es tancarà el proper cap de setmana amb la disputa de les finals corresponents a les diferents categories, a les instal·lacions del Nou Estadi del Congost.

Xile i Colòmbia s'enfrontaran el proper diumenge a les 8 del vespre a la gran final a la categoria absoluta després de desfer-se a les semifinals del Marroc i de l'Argentina, respectivament. Els xilens van superar per 4 a 2 els marroquins, mentre que els colombians no van tenir pietat dels argentins i van golejar-los per 4 a 0. El mateix diumenge a les 4 de la tarda es farà el partit pel tercer i quart lloc entre el Marroc i l'Argentina.

En la categoria femenina, l'Argentina va golejar per 8 gols a 2 Catalunya en una de les semifinals; les sud-americanes no van donar cap opció a les catalanes. En l'altra semifinal Colòmbia va guanyar per un mínim 2-1 a la selecció del Paraguai. Per tant, diumenge a les 7 de la tarda (F7), el combinat de l'Argentina i el de Colòmbia jugaran la final femenina.

En la categoria de veterans, Espanya va superar Bolívia per 3-0 en les semifinals i s'enfrontarà a la final de diumenge a les 7 de la tarda (F7) amb la selecció del Paraguai, que va desfer-se en semifinals per un igualat 0-2 de la República Dominicana.

En la categoria juvenil dissabte a les 6 de la tarda es jugarà el partit pel tercer i quart lloc entre Holanda i l'ONG Diapo, mentre que a les 8 del vespre es jugarà la final entre Bèlgica i el Marroc. En la categoria cadet, Escòcia i Gàmbia s'enfrontaran a les 6 de la tarda del mateix dissabte pel tercer i quart lloc, mentre que a les 8 del vespre Catalunya i Xile es veuran les cares en la gran final. A la categoria infantil encara s'han de jugar partits d'aquesta categoria, ja que, en aquest cas, els equips s'enfronten tots contra tots. En la categoria dels més petits, l'aleví, Catalunya i el Marroc s'enfrontaran en la gran final a les 9 de la nit, mentre que Anglaterra i Brasil s'enfrontaran en el partit pel tercer i quart lloc, a les 7.