Avui s'inicia la competició per equips amb vint-i-un conjunts de deu països

Després de dues jornades d'entrenaments oficials, avui s'engega la competició per equips del 3r World Rimfire Championship de carrabina BR-50.

Finalment, seran vint-i-un equips de deu països els que competiran per assolir la preuada medalla d'or que acredita el millor equip del món. Austràlia, Espanya, Itàlia i Portugal prendran part en la competició mundialista amb tres equips, el màxim permès per la normativa d'aquest campionat. Alemanya, Bèlgica i el Regne Unit presenten dos conjunts, mentre que França, Namíbia i la República Democràtica de Sud-àfrica confiaran les seves opcions de vèncer en una única formació.

Avui, al Club Tir Precisió Manresa, l'activitat comencarà a les vuit del matí amb una breu cerimònia inaugural, que se celebrarà a la zona enjardinada de les instal·lacions de l'entitat. L'acte tindrà parlaments de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, del màxim mandatari de la World Benchrest Shooting Federation (WBSF), el luxemburgès François Luciani, i del president del Club Tir Precisió, Xavier Llorente.

La primera jornada de la competició per equips s'engegarà a les nou del matí i s'aturarà a les sis de la tarda. Demà, dijous, es viurà la segona i última. Els equips gua-nyadors es coneixeran demà, a quarts de set.

Els conjunts els integren tres tiradors. Cadascun dels membres d'un equip disposarà, tant dimecres com dijous, de tres tandes de 30 minuts de durada per fer 25 blancs en una diana amb la màxima precisió possible. L'equip que assoleixi una puntuació més alta després de fer les sis tandes serà el nou campió del món. Espanya intentarà sorprendre australians, francesos i britànics amb l'equip A (Mercè Mas, Francesc Jorba i Salvador Vila), el B (Josep Perarnau, Francisco Javier Rius i Artur Sarkisov) i la formació C (Antonio J. González, Juan Carlos Ferrer i José Carlos Serrano).