El Barça s'afanya a fitxar Malcom per uns 40 milions

El barcelonisme va passar en només 24 hores de no saber gairebé res sobre el brasiler Malcom a saber que és el nou jugador del seu equip. En aquest període de temps, els blaugrana van decidir-se a fitxar l'extrem, de 21 anys, procedent del Girondins de Bordeus, quan semblava que la Roma de Monchi ja el tenia aparaulat.

Segons va fer oficial el club blaugrana ahir a la tarda, Malcom arriba per 40 milions d'euros més 1 de variable i signa per a les properes cinc temporades. El jugador passarà avui les corresponents proves mèdiques i no hi haurà presentació oficial, ja que s'incorporarà immediatament a la gira que els blaugrana començaran als Estats Units.



L'alternativa a Willian

Malcom, que va arribar ahir a la tarda a Barcelona i va fer-se les primeres fotografies davant de les oficines de l'entitat, és un jugador esquerrà ràpid i de poca estatura, (1,71 metres) que va arribar a Bordeus la temporada 2015-16, amb només divuit anys, procedent del Corinthians. Sol actuar d'extrem dret, amb tendència a anar cap a l'interior i amenaçar la porteria amb un xut potent. També ha destacat com a bon llançador de faltes a la lliga francesa, en la qual va aconseguir dotze gols la temporada passada.

Malcom arriba com a segona opció de Willian, el jugador internacional del Chelsea pel qual els anglesos demanaven uns 80 milions d'euros, una xifra que el Barça no ha volgut pagar.