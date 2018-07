«La fusió amb el Manresa és possible però s'han d'encaixar dues filosofies diferents»

El club manresà s'ha situat les darreres temporades entre els capdavanters en l'àmbit del futbol base català; l'ascens del seu juvenil A a la Divisió d'Honor i la permanència a la categoria aquesta temporada passada avalen un treball ben fet

En l'arrencada del seu segon mandat al davant del Gimnàstic de Manresa, Miquel Sebastià està vivint una de les millors etapes del club, amb el juvenil A a la Divisió d'Honor, i la resta d'equips també en les millors categories del futbol base català.



Quins anys tan bons, esportivament parlant.

És així, sobretot les dues darreres temporades han estat molt bones, tot i que aquesta darrera potser era més complicada pel repte d'haver de mantenir el juvenil a Divisió d'Honor. També ens hauria agradat l'ascens d'algun altre juvenil, però no ha pogut ser. S'ha de tenir en compte, però, que tot el que s'està aconseguint suposa una inversió econòmica molt important. Ara rebem els fruits d'un projecte que ens vam plantejar fa uns anys amb la força humana que forma el Gimnàstic de Manresa, que és impressionant. Formem una gran família amb Sergi Martínez com a coordinador, en la qual no hi ha enveges entre la gent; tothom va a l'una. És clar que hi ha cosetes, com a tot arreu, però no grans coses. De cara a la propera temporada està previst de fer entre 45 i 50 equips. Tothom vol venir al Gimnàstic, això deu voler dir que alguna cosa estem fent bé.

Per contra, la part econòmica trontolla?

La tenim controlada però sí que és cert que hem de buscar recursos sota les pedres. Ens preocupa que cada cop costa més trobar suports, però de moment cada curs fem les paus.

La gespa artificial encara s'està pagant?

I tant, perquè vam haver d'allargar les quotes de pagament per no haver d'anar tan escanyats. Encara queden uns quants anys.

I això que aviat tocarà canviar-la?

Doncs sí, però sembla que la despesa per canviar la gespa artificial no és tan important. Només un 10% del que va costar tota la instal·lació el primer cop, perquè l'obra civil ja està feta. Com a molt, crec que d'aquí a dos anys ja s'haurà de fer el canvi.

Tenir en propietat les instal·lacions Gimnàstic Parc, ofereix algun avantatge al club?

Tot el contrari. A la pràctica és un problema perquè tot són despeses: l'aigua, la llum, els impostos, el personal de manteniment, etc. Només amb això ens podem arribar a gastar 100.000 euros per temporada. És una tema que en algun moment n'haurem de parlar seriosament amb l'Ajuntament; hi ha hagut alguna conversa informal i són conscients del que hi ha. De moment no s'ha plantejat l'oferiment de la propietat del Gimnàstic Parc.

El Gimnàstic té bona relació amb els clubs de la comarca?

En general es pot dir que sí que hi ha bones relacions, tot i que és cert que hi ha alguna tibantor puntual. Som molta gent al Gimnàstic i sempre pot haver-hi aquell que s'escapa de la línia marcada per l'entitat.

Fa unes setmanes es va tornar a parlar de la possible entesa de col·laboració amb el CE Manresa. Ho veu possible?

No ho descartem, però és obvi que no és una cosa que es pugui fer en dos dies. Estem parlant de dues filosofies diferents. Cal mirar com encaixar-ho. Se n'està parlant, però és evident que de cara a la propera temporada encara no serà possible; no es pot fer tan de pressa perquè s'han de lligar moltes coses. Esportivament el potencial de les dues entitats fusionades pot ser brutal. Ara bé, l'Ajuntament ha de participar-hi activament. Veiem que totes les parts en poden treure importants beneficis.

Abans de la hipotètica fusió, en el present, quins són els reptes del Gimnàstic?

L'objectiu és evident, mantenir el que hem aconseguit, que sol ser el més complicat. Hem de seguir la mateixa línia per estar entre els cinc millors clubs de futbol base de Catalunya. Això és molt meritori si tenim en compte que pressupostàriament som un club pobre, molt allunyat del Barça, l'Espanyol, el Cornellà o la Damm. A diferència d'aquests clubs, nosaltres no podem pagar res als nostres juvenils, ni el desplaçament, els anem a buscar. Nosaltres ni podem ni volem entrar en aquesta dinàmica. Sí que és cert que en tenir les categories tan altes, molts jugadors dels equips A estan becats, és a dir, s'estalvien de pagar la quota.

Tan bon treball en els equips base, pot sobtar el fet que el club no tingui un primer equip que pugui 'aprofitar-se' dels jugadors de la casa?

No és la nostra guerra. La nostra feina és el futbol base i prou. Tenim molts jugadors escampats en diversos clubs grans a veure si sona la flauta i algun d'ells pot arribar lluny com en el seu moment Pep Guardiola o bé Jonathan Soriano i podem cobrar els drets de formació.

Com és considerat el futbol femení al Gimnàstic?

Sempre mirem de potenciar-lo però és cert que costa molt. La temporada que ve, en lloc de tres equips, en farem quatre, amb la creació d'un aleví-femení.

El Gimnàstic tenia un acord de col·laboració amb el Castell-galí que no es manté per a la propera temporada. Es preveu alguna altra entesa?

Estem mirant altres opcions perquè el que està clar és que necessitem més espai per als entrenaments. Amb el camp gran i el de futbol7 no donem a l'abast.