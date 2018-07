Guardiola aspirarà a ser The Best i Neymar cau de la llista de finalistes

El tècnic santpedorenc del Manchester City, Pep Guardiola, aspirarà a ser escollit el millor entrenador del món de part de la FIFA en la propera edició de The Best, els premis que reconeixen els millors entrenadors de l'any amb els vots d'un jurat, dels seleccionadors i dels capitans dels equips estatals. Guardiola, campió de lliga i de la Copa de la Lliga amb el City, competirà amb 10 entrenadors més. Es tracta d'Ernesto Valverde (FC Barcelona), Zinedine Zidane (Reial Madrid), el català Robert Martínez (selecció de Bèlgica), Diego Simeone (Atlètic de Madrid), Massimiliano Allegri (Juventus), Stasnislav Txertxèssov (Rússia), Zlatko Dalic (Croàcia), Didier Deschamps (França), Jürgen Klopp (Liverpool) i Gareth Southgate (Anglaterra). En l'apartat femení també hi haurà el seleccionador espanyol Jorge Vilda.

Pel que fa als jugadors, la gran sorpresa és l'absència de Neymar. Els finalistes són Antoine Griezmann (Atlètic de Madrid), Leo Messi (FC Barcelona), Raphaël Varane i Luka Modric (Reial Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus), Kevin de Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Kylian Mbappé (París Saint-Germain), Harry Kane (Tottenham) i Mohamed Salah (Liverpool). La decisió, a final de setembre.