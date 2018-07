Guillem Montiel entra dissetè a l'europeu júnior

arxiu particular

Guillem Montiel en la cursa a peu a Tartu, Estònia arxiu particular

El triatleta callussenc Guillem Montiel (CN Minorisa), després d'aconseguir el campionat d'Espanya de triatló a Banyoles en categoria júnior, va ser seleccionat per la Federació Espanyola per participar en el campionat d'Europa júnior a Tartu (Estònia) amb quatre triatletes més. Montiel hi ha tingut una actuació destacada i ha aconseguit la dissetena plaça, segona entre els triatletes de la selecció espanyola.

Guillem Montiel va ser vuitè en la prova de natació (750 metres); va estar en el grup capdavanter en el segment ciclista, del que només es van escapar un triatleta norueg i un altre d'alemany; i en la cursa a peu de 5 km va aconseguir fer un temps de 16' 53'', que el va portar fins a l'esmentat dissetè lloc.

Montiel també va participar en l'europeu per relleus on dos nois i dues noies de cada país buscaven el títol per seleccions. El combinat espanyol va assolir la desena posició; Guillem Montiel va fer el darrer relleu de l'equip.