Inici i final de lliga blaugrana contra dos adversaris bascos

El Barça començarà la lliga contra l'Alabès i l'acabarà al camp de l'Eibar, segons el calendari de Primera Divisió que es va fer públic ahir, menys d'un mes abans de l'inici de la competició. La novetat va ser que, per primera vegada, el calendari serà asimètric, és a dir, que la primera volta i la segona no tindran les jornades en el mateix ordre. Aquest procediment, que ja se segueix en algunes lligues com l'anglesa, s'utilitza per tal d'encabir els partits més destacats en dates adequades per a l'interès de la competició.

Pel que fa als altres equips catalans, el Girona té dos partits seguits a casa, contra el Valladolid i davant del Reial Madrid, i l'Espa-nyol visita Vigo en el primer duel i debuta a casa contra el València. Els gironins clouran la lliga a Vitòria i els pericos, a casa amb la Reial Societat. Pel que fa als clàssics, el del Camp Nou serà força aviat, a la desena jornada, i el del Bernabéu es disputarà a la 26. També es va decidir que la final de Copa serà el 25 de maig, la proposta federativa en contra de la de la Lliga, que desitjava que es disputés el 20 d'abril.

També es va fer el sorteig de Segona Divisió. Pel que fa als catalans, els primers duels seran Las Palmas-Reus i Nàstic-Tenerife.