L'Egiba aportarà tres gimnastes i dos tècnics als europeus

Dos gimnastes en l'equip estatal absolut, una en el júnior i dos entrenadors. Aquesta serà la delegació del gimnàs manresà Egiba als propers Campionats d'Europa de Glasgow, que es disputaran entre el proper dilluns, dia 30, fins al 6 d'agost a la ciutat escocesa.

Així, en la formació estatal masculina, la mateixa que va prendre part als passats Jocs del Mediterrani de Tarragona, comptarà amb el jove manresà Thierno Boubacar, or per equips en la cita tarragonina i que ja havia sovintejat les convocatòries dels combinats estatals en d'altres torneigs internacionals. Al costat de Boubacar hi seran Néstor Abad, Nicolau Mir, Alberto Tallón i Rayderley Zapata. En principi, Boubacar prendrà part en la competició per equips i tindrà molt complicat classificar-se per a alguna de les finals per aparells.

En la competició femenina, aquest dimecres s'ha confirmat que Andrea Carmona , de Fonollosa, formarà part de l'equip sènior femení, al costat de les gimnastes que ja van entrar a la primera llista, la de dilluns, Paula Raya, Nora Fernández, Cintia Rodríguez, Helena Bonilla i Ana Pérez. A més, en la categoria júnior, també hi ha entrat una altra gimnasta de l'Egiba, Lorena Medina, al costat d'Alba Asencio, Alba Petisco, Claudia Villalba i i Berta Pujadas.

Pel que fa a la part tècnica, dos dels entrenadors de gimnàs manresà, Xavi Casimiro i Miriam Font, també seran present a Glasgow per donar suport als esportistes.