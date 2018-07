L'equip A d'Espanya, amb la rodenca del CT Precisió Manresa Mercè Mas, 3r en la 1a jornada per equips

L'equip A de la selecció espanyola, liderat per la tiradora de Roda de Ter Mercè Mas (Club Tir Precisió Manresa), ha finalitzat en tercera posició la primera de les dues jornades de la competició per equips del 3r World Rimfire Championship, campionat del món que es desenvolupa a les instal·lacions de l'entitat manresana. L'equip estatal integrat pels catalans Mercè Mas, Francesc Jorba i Salvador Vila ha sumat 2.232 punts del 2.250 possibles després que cada tirador de l'equip executés les tres rondes de 25 trets que li pertocaven.

Aquesta excel·lent actuació ha situat el conjunt de Mas, Jorba i Vila en tercera posició just a l'equador de la competició per equips. L'equip B d'Austràlia (Paul Sullivan, Janette Mitchell, Nicholas Ward) liderava la competició amb 2.236 punts. Els australians només van deixar de sumar 14 dels 2.250 punts possibles. L'únic equip presentat per França, encapçalat per l'actual campió del món, Luc Brouquier, i completat pels tiradors Stéphane Gomel i Paolo Maiuri, ocupava la segona posició amb 2.235 punts, un més que el conjunt de Mercè Mas.

L'equip B de la selecció espanyola, amb el també rodenc del Club Tir Precisió Manresa Josep Perarnau, el català Francisco Javier Rius i el valencià d'origen georgià Artur Sarkisov, era onzè a la classificació amb 2.222 punts, mentre l'altra equip estatal, el C, format pels madrilenys Antonio Jesús González i Juan Carlos Ferrer, i el tirador de Vidreres José Carlos Serrano, sumava 2.225 punts, puntuació que el situava en el vuitè lloc de la classificació.