«Els prejudicis ens impedeixen valorar les habilitats mentals que el tir desenvolupa»

Joan Rodríguez treballa per deslliurar el tir de precisió d´estereotips LLUÍS CUBERES I MARTÍ

L'egarenc constata la necessitat que la ciutadania, les institucions i els mitjans de comunicació s'apropin a aquest esport per conèixer-ne tant els valors com la idiosincràsia

Presideix la federació catalana des de fa dos anys. Nascut i resident a Terrassa, pèrit industrial de professió, es va iniciar en la pràctica del tir de precisió el 1975, als 25 anys. Advoca per aconseguir una imatge no esbiaixada d'aquest esport i malda per modernitzar el camp de tir de Mollet.



Gaudeix de bona salut el tir de precisió a Catalunya?

En l'actualitat, després d'un període de recessió degut a la crisi econòmica, tenim 27 clubs de tir de precisió i una trentena de clubs o societats de tir al plat. El número d'esportites que practiquen el tir de precisió al país supera les 11.500 persones.

Quines modalitats acull la federació catalana?

Totes les de tir de precisió, que podem subdividir en diverses famílies, segons el tipus d'arma amb la qual es practiquen. Existeixen les modalitats que engloben les armes d'avantcàrrega i les que aixoplugen les armes històriques, ja siguin curtes o llargues. En aquest apartat, les competicions es divideixen entre aquelles que es fan amb armes originals o amb rèpliques modernes d'armes de fins a 400 anys d'antiguitat. Acollim les competicions de pistola a velocitat, una discipina olímpica, així com de pistoles i carrabines d'aire comprimit. L'últim grup l'integrarien els fusells i carrabines d'alta precisió, com la BR-50. Els últims anys, també s'organitzen proves dels anomenats recorreguts de tir i sempre hem emparat les dues o tres especialitats del tir al plat. Podríem fer una competició per a cada tipus d'arma que s'ha fabricat o es fabrica.

Tot i no ser olímpica, la carrabina BR-50 guanya adeptes.

És una modalitat en creixement a Catalunya. Requereix una altíssima capacitat de concentració, una tècnica depurada i una extraordinària capacitat d'anàlisi, per exemple, de la incidència del vent en la precisió del tir. El seu atractiu rau en l'atenció i avaluació constant que demanda.

La federació ha donat suport a la iniciativa del Club Tir Precisió d'organitzar un mundial?

La proposta va sorgir de l'entitat. La federació l'ha avalat, ha assessorat el club quan ha calgut i assumirà el cost de les despeses arbitrals. Però sobretot, cal lloar la proactivitat i iniciativa del Club Tir Precisió Manresa.

És habitual que Catalunya aculli europeus o mundials?

Va ser usual durant una època, quan les instal·lacions del camp de tir de Mollet eren de les millors del món, és a dir, entre els Jocs Olímpics i el 2010. El camp de Mollet, que va acollir les proves olímpiques, era el més modern del món, aleshores. Però ha quedat obsolet. Per ser la seu de grans competicions, necessita una inversió que la federació està disposada a assumir, sempre i quan se li faciliti una cessió del seu ús esportiu a llarg termini.

Set dels deu membres de l'equip estatal són catalans. La selecció és un reflex la realitat?

Sí, la catalana és la federació autonòmica amb més llicències. La segona en número de tiradors federats, Madrid, en té la meitat. Però sobretot ens distingeix la proactivitat, iniciativa i capacitat d'organització dels clubs.

La selecció estatal pot assolir bons resultats a Manresa?

L'integren tiradors molt preparats i talentosos. És factible que aconsegueixin més d'un podi.

El tir de precisió és un gran desconegut llastat per estereotips i prejudicis?

Sens dubte, és un gran desconegut. La població hauria d'acostar-se als camps de tir i veure la cordialitat, el respecte i la familiaritat que hi impera. El tir de precisió és un esport que afavoreix l'equilibri entre cos i ment i permet adquirir concentració i disciplina. És una modalitat esportiva que ajuda a desenvolupar habilitats psicològiques. En el tir de precisió no existeix la violència. Els prejudicis ens impedeixen valorar les habilitats mentals que aquest esport ajuda a desenvolupar, per exemple, entre els infants i els joves. La meitat dels clubs de Catalunya tenen una escola de tir. Però els estereotips encara prevalen.