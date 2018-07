Una protesta de grangers, el més destacat del dia al Tour

La protesta d'un grup de grangers que reclamava millores per al seu sector i la seva zona, que va ser contundentment dissolta per la policia amb gasos lacrimògens que van afectar els corredors, va ser el més noticiable de l'etapa de transició d'ahir del Tour de França, just abans de l'inici de la cita amb els Pirineus, a partir d'avui. La segona victòria del francès Julian Alaphilippe (Quick-Step) va passar a un segon terme per unes imatges que van colpir qui les va mirar.

Els fets van tenir lloc quan faltaven encara 188 quilòmetres per al final, quan el grup de grangers va envair la calçada i va interrompre la prova. Aleshores, els policies encarregats de la seva seguretat van començar a ruixar els manifestants de molt a prop amb gasos lacrimògens i els va evacuar. Els ciclistes van poder passar, però van resultar afectats pels gasos i van passar força minuts remullant-se la cara. La victòria de la jornada va ser per a Alaphilippe, que va sobreviure a l'escapada principal i, a més, es va assegurar el mallot de la muntanya després d'una exhibició al coll del Portilló. Darrere, tímids atacs entre els favorits, però tots van arribar plegats. Geraint Thomas es manté líder, amb 1.39 sobre Froome i 1.50 respecte de Dumoulin.

Avui, més exigència en una explosiva etapa de 65 quilòmetres que enllaça tres ports, Peyragudes i Val Louron, de primera categoria, i l'arribada al coll del Portet, a Saint-Lary-Soulan, de categoria especial.