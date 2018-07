Quintana (Movistar) s'emporta l'etapa i Thomas (Sky) s'enroca com a líder

El ciclista colombià Nairo Quintana (Movistar Team) ha guanyat aquest dimecres la dissetena etapa del Tour de França, disputada entre Bagnères-de-Luchon i Saint-Lary-Soulan sobre 65 quilòmetres, per no anar-se'n amb tan mal gust de boca de la ronda gala, i dominant un Geraint Thomas (Sky) que s'enroca en el mallot groc traient temps al seu company Chris Froome.

Quintana ha atacat al peu de l'últim dels tres grans ports d'aquesta breu i explosiva etapa i, en estar relativament lluny del liderat, ha tingut un marge de benefici per part de l'Sky, que ha aprofitat per anar superant ciclistes que anaven en fugida i, ja en cap després l'ajuda de l'escapat Alejandro Valverde, ha tirat en solitari cap a la meta.

Per darrere, Geraint Thomas ha saltat tots els atacs importants i en canvi Froome, que semblava fort al peu del Col du Portet (HC), sortint a per Primo? Rogli? (LottoNL-Jumbo), ha acabat cedint per posar encara més en dubte el sue lideratge en l'equip britànic, que té ara més accent gal·lès.