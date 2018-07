Recuperen el Raiverd, ara amb una versió més reduïda

El cap de setmana del 8 i 9 de setembre es disputarà una nova edició del Raiverd al Berguedà. La que va ser la prova d'esports d'aventura de referència a casa nostra durant la dècada dels 90 torna per quedar-se. Enguany, la prova tindrà un format més reduït i adaptat als nous temps per oferir un primer tast del que serà en el futur el nou Raiverd i es desenvoluparà per la comarca del Berguedà, un escenari ben adient per a aquest tipus de proves.

En aquesta edició, organitzada per l'equip que va dur a terme el Raid Catalunya Central i el Catraid Berguedà, hi haurà 3 categories amb 3 nivells diferents: elit (molt exigent, en equips de tres corredors i dos dies de durada), aventura (exigència mitjana, equips de dos corredors i dos dies de durada) i open (exigència baixa, equips de dos corredors i un dia de durada). Durant la prova, sempre sota el marc de l'orientació, els equips hauran de fer front a especialitats esportives com les curses de muntanya, curses d'orientació, BTT, caiac, espeleologia i proves de cordes.

Les categories de dos dies de durada tindran una parada obligatòria per passar la nit en un campament, on es trobaran tots els corredors i seguidors.

El desenvolupament del Raiverd i la ubicació del campament es podrà anar seguint en directe a través d'una plataforma de seguiment GPS en línia.

Les inscripcions tenen un preu reduït fins al 31 de juliol i estaran obertes fins al 31 d'agost. Durant el mes de setembre no estaran obertes per a cap categoria.