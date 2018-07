De tirador i àrbitre internacional a regir el futur del tir català

? Joan Rodríguez es va iniciar en la pràctica del tir de precisió el 1975, en associar-se al Club de Tir Terrassa. Tot i que la seva afició per les armes es remunta a l'adolescència, no va ser fins després de fer la mili en terres saharianes, en una unitat de tiradors, quan s'hi va abocar. Àrbitre internacional del màxim nivell des del 1991 per la International Shooting Sport Federation (ISSF), va presidir durant quasi vint anys el Col·legi d'Àrbitres de Catalunya. Va pertànyer a l'equip de la Federació Catalana de Tir Olímpic (FCTO) que va coordinar les competicions de tir als Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Des de llavors ha estat implicat en totes les competicions internacionals que s'han organitzat a l'Estat. Antoni Moltó, el seu antecessor en el càrrec, el va incitar a presentar la candidatura per presidir la federació. Va conèixer la seva dona, Teresa Puerta, en un camp de tir.