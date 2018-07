VÍDEO | Així juga Malcom, el nou fitxatge del Barça

Nascut el 26 de febrer del 1997 (21 anys) a Sao Paulo, el Brasil, Malcom Filipe Silva de Oliveira, més conegut com Malcom, és un futbolista ofensiu amb una gran projecció i que destaca per la seva velocitat i habilitat amb la pilota als peus. L´any 2015 va arribar al Girondins de Bordeus amb només 18 anys, després de proclamar-se campió del Brasileirao amb el Corinthians, club en què s´ha format com a jugador.

Es tracta d´un jugador atrevit, veloç i amb un gran colpeig de pilota. Tot i ser esquerrà, domina a la perfecció les dues cames, i es troba còmode a les dues bandes, encara que acostuma a desenvolupar-se com a extrem per la dreta. Una de les seves virtuts és la verticalitat. També la capacitat de desequilibrar les defenses rivals, així com la facilitat d´arribada a l´àrea rival. A més, Malcom destaca per ser un futbolista amb molt de control de la pilota i amb un gran poder d´associació amb els seus companys, una de les bases del futbol blaugrana.