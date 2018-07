Démare guanya a Pau i fa bo el seu solitari esforç a la muntanya

Démare, feliç per la victòria

Démare, feliç per la victòria Reuters

El ciclista francès Arnaud Démare (Groupama-FDJ) ha guanyat aquest dijous la divuitena etapa del Tour de França, disputada entre Trie-sur-Baïse i Pau sobre 171 quilòmetres, en una arribada a l'esprint en què ha superat Christophe Laporte (Cofidis) i Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates).

Démare ha estat el més ràpid i amb aquesta victòria, la primera en el present Tour de França després de signar dos tercers llocs prèviament, fa bo el seu patiment i esforç en solitari a les últimes etapes de muntanya en què ha hagut de patir per evitar el tall de temps i quedar fora de la cursa.

En aquesta jornada de transició, entre jornades de muntanya als Pirineus, hi ha hagut una lluita massiva per l'entesa en el grup a l'hora d'anul·lar una fuga del dia formada per Thomas Boudat (Direct Energie), Niki Terpstra (Quick-Step Floors), Guillaume van Keirsbulck (Wanty - Groupe Gobert), Luke Durbridge i Mathew Hayman (Mitchelton - Scott), uns 17 quilòmetres de meta.