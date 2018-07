La federació confirma Juárez i Clemente per a l'europeu

Encara amb el bon gust de boca que van deixar els estatals de Getafe del cap de setmana passat, els millors per als interessos de l'Avinent CA Manresa, ha arribat la confirmació per part de la Federació Espanyola d'Atletisme de la convocatòries de dues atletes del club manresà per participar en els campionats d'Europa de Berlín, del 6 al 12 d'agost. Es tracta de la manresana Mònica Clemente en el concurs de perxa i de la vallesana Mar Juárez en els 50 km marxa. S'ha de dir que mai l'Avinent CA Manresa havia tingut un atleta seleccionat per a un europeu, i en aquesta ocasió en tindrà dues.

Cal recordar que, a Getafe, Mònica Clemente va ser campiona estatal en aconseguir la mínima per anar a Berlín, amb 4,45 m. Mar Juárez va participar en els 10 km marxa, prova en què va ocupar una destacada sisena posició, amb 46.25.03, rècord del CAM.

A Alemanya, la delegació espanyola estarà formada per 96 atetes (52 homes i 44 dones), una representació rècord tenint en compte que poden anar-hi diversos atletes per prova.

El director tècnic de la Federació Espanyola d'Atletisme, Ramon Cid, destaca «el potencial i la diversitat de l'equip. Veig entre 15 i 17 possibilitats de medalla, tot i que és molt possible que no totes es materialitzin. Potser unes 10, sí. També importa molt la classificació de finalistes. No hem de tenir por a l'èxit. Venim de les bones petjades que han deixat els campionats d'Espanya. Tenim una selecció molt esperançadora».