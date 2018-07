Hisenda accepta el pacte amb Cristiano Ronaldo: 19 milions d'euros de multa i dos anys de presó

L'Agència Tributària ha donat el vistiplau a l'acord entre Cristiano Ronaldo, la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat pel qual l'exfutbolista del Reial Madrid pagarà una multa de gairebé 19 milions d'euros i serà condemnat a dos anys de presó.Fonts jurídiques han informat que l'acord implica que Cristiano Ronaldo no entrarà a la presó a canvi de declarar-se culpable de quatre delictes fiscals.

L'acord estava pendent del vistiplau d'Hisenda, que va ser l'organisme que va denunciar a Ronaldo i els responsables del qual han canviat recentment com a conseqüència del relleu al Govern central.Les acusacions imputaven a Cristiano Ronaldo quatre delictes contra la Hisenda Pública comesos entre 2011 i 2014 i que suposen un frau tributari de 14,8 milions d'euros. Les quotes suposadament defraudades són d'1,39 milions l'any 2011, 1,66 el 2012, 3,20 el 2013 i de 8,5 el 2014.

L'acord final per la via penal rebaixa aquest import defraudat a 5,7 milions d'euros, però l'import total que ha de pagar sumant la multa i els interessos arriba gairebé als 19 milions. També pagarà les costes de l'Advocacia de l'Estat en el procés, segons les fonts consultades.

Entre Hisenda i la Fiscalia existeix encara una discrepància de criteri respecte a la substitució de la condemna penal per una multa, doncs l'Agència Tributària rebutja aquest canvi, és a dir, desitja la condemna a dos anys de presó, de manera que, encara que no entri a la presó, compti amb antecedents i no pugui reincidir en aquest temps.

Aquesta diferència se solucionarà en la vista en la qual Ronaldo prestarà la seva conformitat en el Jutjat d'Instrucció número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), on l'internacional portuguès va declarar com investigat fa gairebé un any, el 31 de juliol.e E aquella ocasió, el jugador del Reial Madrid va afirmar: "La Hisenda espanyola coneix detalladament tots els meus ingressos, perquè els hi hem lliurat; mai he ocultat res ni he tingut intenció d'evadir impostos".