El JAB convoca la quarta Trail al Bosc dissabte a Vilada

El club Joves Atletes de Berga (JAB) ha organitzat per a dissabte la quarta edició de la Trail al Bosc, que enguany es durà a terme a la població berguedana de Vilada. La sortida es preveu a 2/4 de 10 del matí. Es pot participar en les modalitats de cursa (10 km) i de caminada (10 km), i també a la versió mini (infantils). L'organització ha rebut el suport de l'Ajuntament de Vilada i de la Diputació de Barcelona.

El preu de la inscripció és de 10 euros i dona dret a una samarreta tècnica, a avituallaments, a l'entrada a la piscina, i també hi haurà un menú a base de paella. Hi haurà premis per als primers classificats. Per a més informació es pot entrar a la pàgina web www.vilada.cat, i per realitzar les inscripcions on-line cal adreçar-se a www.10kberga.com/trailbosc.