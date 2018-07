Jan Massana jugarà la final de l'Europa-Àfrica

Jan Massana Sarra, jugador del Beisbol Club Manresa, està participant amb la selecció catalana de beisbol Little League (d'11 a 14 anys) en el campionat d'Europa-Àfrica de la categoria, que té lloc a la ciutat polonesa de Kutno.

Després de guanyar tots els partits a la fase regular (davant Bielorúsia (13-3), la República Txeca (1-0) i Holanda(6-2), el combinat català s'ha classificat per disputar aquest divendres la final (11 h), davant un rival encara per determinar. Catalunya ja ha jugat en dues ocasions la final, però se li ha resistit la victòria. En el cas que aquest cop triomfi, viatjaria als Estats Units per disputar les sèries mundials de la mateixa Little League Baseball, la competició més important d'aquestes edats.