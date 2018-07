L'equip estatal sub-17 d'Estel Puiggròs ja és a quarts de final

La selecció espanyola femenina sub-17 de bàsquet, amb la manresana del Segle XXI Estel Puiggròs a les seves files, es va classificar per als quarts de final del Mundial que es disputa a Minsk, després de derrotar Canadà per un rotund 72-50 en el partit de vuitens, disputat ahir.

Espanya va trencar el partit amb un rotund 21-6 en el segon parcial, gràcies a l'encert de jugadores com Nerea Hermosa, autora de 19 punts. La manresana Puiggròs va ser a la pista 27 minuts i només va poder anotar dos punts. Espanya, però, ho tindrà complicat per arribar a les semifinals, ja que el seu proper rival serà els Estats Units, les grans favorites per guanyar el títol i intractables fins ara al torneig.