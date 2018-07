Malcom passa revisió mèdica i s'apunta a la gira americana

L'extrem brasiler Malcom Filipe Silva de Oliveira, el darrer i sorprenent fitxatge del Barça, va superar ahir la revisió mèdica prèvia a la seva contractació i, immediatament després, va fer cap a l'aerport per viatjar fins als Estats Units, on els companys que ja han finalitzat les vacances i ell mateix iniciaran la gira de pretemporada del conjunt blaugrana, tant pel que fa a l'equip masculí com al femení.

Malcom va signar el contracte per cinc temporades amb el Barça després de passar per la Ciutat Esportiva Joan Gamper i també per l'Hospital de Barcelona, on se li van fer les proves preceptives. A l'estat d'Oregon es trobarà amb els seus nous companys, amb els quals ja prepararà el primer partit de la gira nord-americana del Barça, la matinada de dissabte a diumenge contra el Tottenham.