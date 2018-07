Mercè Mas i el seu equip són tercers al Mundial a la meitat de la competició

L'equip A de la selecció espanyola, liderat per la tiradora de Roda de Ter Mercè Mas (Club Tir Precisió Manresa), va situar-se en tercera posició a la classificació general, en finalitzar la primera jornada de la competició per equips del 3r World Rimfire Championship de Manresa.

El conjunt estatal, integrat pels catalans Mercè Mas, Francesc Jorba i Salvador Vila, va sumar 2.232 punts del 2.250 possibles, després que els tres tiradors fessin les tres rondes de 25 trets que els pertocava afrontar ahir.

La jornada inicial de la competició mundialista per equips va palesar l'altíssim nivell dels tiradors de les vint-i-una formacions de deu nacionalistats que competeixen a la capital del Bages. L'equip B d'Austràlia, format per Paul Sullivan, Janette Mitchell i Nicholas Ward, lidera el campionat amb quatre punts més que el conjunt de Mas, Jorba i Vila, 2.236. Els australians només van deixar de sumar 14 dels 2.250 punts.

El segon lloc va correspondre a l'únic equip francès en competició. L'actual campió del món, Luc Brouquier, i els seus companys Stéphane Gomel i Paolo Maiuri van acumular 2.235 punts, un menys que el conjunt australià B i tres més que l'espanyol A. Els francesos van ser els que més bulls van signar, 141 de 225 possibles. Assolir un bull vol dir impactar just al centre de la diana, en un punt d'1 mm de diàmetre. En les competicions per a carrabina BR-50, els tiradors disparen des d'una distància de 50 metres.



Josep Perarnau, onzè classificat

L'equip C del combinat estatal, on figura l'altre tirador del CT Precisió Manresa, el també rodenc Josep Perarnau no va viure una jornada inaugural tan reeixida. Perarnau i els seus companys Francisco Javier Rius i Artur Sarkisov van assolir una puntuació de 2.222 punts i ocupen l'onzè lloc a la classificació. Perarnau i Sarkisov van oferir un notable rendiment i només una mala ratxa de Rius a l'última sèrie els va impedir aconseguir un millor resultat.

L'altre equip estatal, el B, encapçalat pels madrilenys Antonio Jesús González i Juan Carlos Fer-rer i completat pel vidrerenc José Carlos Serrano, va sumar 2.225 punts. Aquesta puntuació li va atorgar el vuitè lloc a l'equador del campionat. L'estret marge d'onze punts que separa el primer i el vuitè classificat no permet fer vaticinis sobre la resolució final d'una emocionant i ajustada competició per equips que avui viurà la segona i decisiva jornada.