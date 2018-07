Nairo Quintana s'imposa al Portet i Geraint Thomas reforça el lideratge

El ciclista colombià de Movistar Team Nairo Quintana es va imposar en la dissetena etapa del Tour de França, disputada entre Bagnères-de-Luchon i Saint-Lary-Soula. L'etapa va servir també per consolidar Geraint Thomas (Sky) com a líder de la cursa, que va guanyar temps respecte al seu company Chris Froome.

Quintana es va endur l'etapa més explosiva dels Pirineus, amb el coll de Portet com a port més destacat dels tres que s'havien de coronar ahir. El colombià va atacar al peu de l'últim dels tres grans ports i, pel fet de mantenir-se lluny del lideratge, va tenir un marge de benefici respecte de Sky que va aprofitar per anar superant ciclistes escapats.

Darrere, Thomas va saltar a tots els atacs importants i, en canvi, Froome va acabar cedint per posar més en dubte el seu lideratge a l'equip britànic, el qual ara té accent gal·lès.

En el tram final, quan faltaven 15 minuts per arribar al cim de Portet, Quintana va fer un canvi de ritme que va fer impossible la persecució dels seus rivals.

Per la seva banda, Thomas segueix intractable en aquest Tour de França. Sempre per davant en l'ascens que el Team Sky domina en bloc, protegint Froome per jerarquia. Però, a l'hora de la veritat, en un coll de Portet que va ser clau, va demostrar que el canvi de líder en el poderós equip britànic pot produir-se aquest 2018.

Ara, el mallot groc té, després de treure 48 segons a Froome, un total de 2.31 minuts respecte al britànic i el seu pitjor enemic passa a ser un Tom Doumolin (Sunweb) que ascendeix fins a la segona posició a la general.

Avui, la divuitena etapa del Tour partirà de Trie-Sur-Baïse i arribarà a Pau, després de 171 km en una jornada per terreny pla.