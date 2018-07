La rodenca del CT Precisió Manresa Mercè Mas assoleix el subcampionat mundial amb l'equip A d'Espanya

Primer pòdium per a la selecció estatal de tir de precisió al 3r World Rimfire Championship de carabina BR-50 que se celebra, des de dilluns, a les instal.lacions del Club Tir Precisió Manresa. L'equip A de la selecció espanyola, liderat per l'actual campiona estatal de l'especialitat, la tiradora de Roda de Ter Mercè Mas, vinculada al CT Precisió Manresa des de fa vint anys, s'ha proclamat subcampió del món per equips després de dues intenses i emocionants jornades. Mercè Mas, Francesc Jorba i Salvador Vila només han estat superats per l'únic equip francès en competició.

L'actual campió del món en la prova individual, el francès Luc Brouquier, i els seus companys d'equip Stéphane Gomel i Paolo Maiuri, no han estat a l'abast de Mas, Jorba i Vila. L'equip A d'Itàlia (Giovanni Canzonieri, Santo Dibennardo i Emilio Pecora) s'ha fet amb la tercera posició. L'equip B d'Austràlia (Paul Sullivan, Janette Mitchell i Nicholas Ward), que liderava el campionat després de la primera jornada, s'ha enfonsat.

El quart lloc ha correspost a Espanya C. L'equip integrat pels madrilenys Antonio Jesús González i Juan Carlos Ferrer, i el vidrerenc José Carlos Serrano, ha remuntat des de la vuitena fins a la quarta plaça final durant aquesta segona i última jornada, mentre l'equip estatal B, amb el també rodenc del CT Precisió Manresa Josep Perarnau, ha davallat de l'onzena a la quinzena posició final. Ni Perarnau, ni el valencià d'origen georgià Artur Sarkisov, ni el camarlenc Francisco Javier Rius han pogut oferir la seva millor versió competitiva.