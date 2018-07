Sant Fruitós serà el punt de sortida i arribada de la marxa nocturna Nit de Lluna Plena

arxiu particular

Preparatius abans de la sortida arxiu particular

Organitzat pel club Randonneurs Catalunya, el dissabte 28 de juliol tindrà lloc l'excursió nocturna Nit de Lluna Plena 2018. La sortida serà a 2/4 de 7 de la tarda des de la plaça Onze de Setembre de Sant Fruitós de Bages per fer un recorregut de 188 quilòmetres de velocitat lliure per les comarques del Bages, del Berguedà, del Ripollès i d'Osona. Al refugi de Coll de Marolla es farà el sopar de mitja nit i l'arribada serà al mateix lloc de la sortida, amb un control que restarà obert des de les 2 de la matinada fins a les 9 del matí del diumenge. Per a més informació, al web http://www.rancat.cat/organitzacions/nit-de-lluna-plena/.