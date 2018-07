Sant Joan tanca amb èxit el seu primer Torneig de Vòlei Platja

arxiu particular

Equips vencedors de la primera edició del Torneig de Vòlei Platja de Sant Joan de Vilatorrada arxiu particular

Un total de 26 equips, amb 130 esportistes majors de 16 anys, van participar en la primera edició del Torneig de Vòlei Platja de Sant Joan de Vilatorrada, organitzat per la regidoria d'Esports de l'Ajuntament santjoanenc i celebrat a les instal·lacions de la piscina municipal. En 4x4 mixt elit, el triomf va ser per a l'equip Tres Pics i Repicó, i el podi el van completar La famiglia i Que más da. En la categoria 4x4 obert amateur, la primera plaça la va ocupar Marta+4, seguit de Pa rata yo i Kung Fu Pandes. Les finals del torneig van coincidir amb la segona Nit a l'Aigua impulsada per l'Ajuntament.

Eduard Mata, regidor d'Esports, va valorar molt positivament l'estrena de la competició. «Hem superat les previsions inicials. Hem de potenciar el projecte amb l'objectiu de convertir el Torneig de Vòlei Platja en una de les activitats esportives de referència al calendari estiuenc santjoanenc. Volem estar al costat de totes les iniciatives esportives sòlides».