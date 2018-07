Suzuka serà la darrera aventura de David Checa amb l'equip Yamaha

El pilot de Sant Fruitós de Bages David Checa viurà aquest cap de setmana la seva darrera cursa amb l'equip francès GMT-94 Yamaha, en l'última prova del Mundial de Resistència, les 8 Hores de Suzuka (el Japó).

La decisió de l'equip francès de deixar la resistència per centrar-se en el supersport ha desembocat en l'adéu de David Checa. Això sí, el bagenc ja era coneixedor de la notícia a principi de temporada. «Ens van informar només començar la temporada, i bé, et dona més marge però l'ambient no ha estat el mateix», declara Checa.

Un total de tres victòries en les 24 Hores de Le Mans, dos al Bol d'Or i fins a sis a Oschersleben són algunes de les fites en el palmarès de l'equip GMT-94, vigent campió del món amb el trio format pel santfruitosenc, l'italià Niccolò Canepa i el francès Mike Di Meglio, que intentaran donar la campanada a Suzuka remuntant els 10 punts de diferència que els separa del FCC TSR Honda i així poder-se acomiadar amb un quart títol.



Una trajectòria brillant

David Checa ha estat decisiu en l'estructura de la formació gala per aconseguir els tres títols mundials. El 2004 el van guanyar ell i el francès William Costes, ja que el tercer pilot va variar entre Sebastien Gimbert i Christophe Guyot. Deu anys més tard, el 2014, Checa repetia títol amb els francesos Mathieu Gines i Kenny Foray. Mentre que la temporada passada, la 2016-17, el guardó individual va anar a parar a les mans de Checa i Canepa.

D'aquesta manera, Checa posarà punt final a 16 anys a l'escuderia francesa. «És tota una vida corrent amb ells, per a mi ara s'obre un escenari nou. Han optat per emprendre una nova aventura i els desitjo molta sort», explica el santfruitosenc.

De cara al futur, Checa afirma que el decidirà després de les 8 Hores de Suzuka. «Sóc un professional i fins que no acabi el Mundial no em pronunciaré sobre el meu futur», argumenta el bagenc.

Pel que fa a la cursa de diumenge, l'equip de Checa afronta la dar-rera oportunitat per cloure la temporada de la millor manera. No ho tindrà fàcil davant l'equip que cor-re a casa. Ara bé, Checa té clar que ho intentaran fins al final. «Soc un lluitador i si una cosa m'ha ense-nyat aquest esport és que fins al final no hi ha res decidit», diu el santfruitosenc.

El pilot bagenc intentarà gua-nyar en un circuit on el seu germà, Carles, ja va aconseguir la victòria l'any 2008 amb l'equip Honda.