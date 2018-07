Démare guanya en espera d'una jornada que pot resultar decisiva

El ciclista francès Arnaud Démare, de l'equip Groupama-FDJ, va guanyar ahir la divuitena etapa del Tour de França, en una arribada esprint en què va superar Christophe Laporte (Cofidis) i Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates).

Démare va ser el mes ràpid en l'etapa i d'aquesta manera aconseguia la seva primèria victòria en aquesta edició del Tour de França, després de haver firmat dos tercers llocs en etapes anteriors. Aquest cop, a uns 150 metres i amb Laporte a la seva esquena, va decidir atacar i, d'aquesta manera, adjudicar-se la seva segona etapa en un Tour de França.



Un final entre Démare i Laporte

Tot i que l'últim revolt va estar liderat per Trek-Segafredo i un John Degenkolb que, resentit per la caiguda en un decens a molta velocitat, no va tenir prou forces per competir l'etapa.

Alexander Kristoff era incapaç de disputar l'etapa i estava lluny del duet format entre Démare i un Laporte que, tot i queixar-se d'un lleuger cop del seu rival cap al centre de la calçada, estava prou allunyat per intentar aconseguir el triomf, que pertanyia al del Groupama-FDJ.

La d'ahir va ser una etapa de descans actiu, ja que es va rodar bastant lentament i les dues petites cotes de muntanya no van ser cap obstàcle. Aquesta etapa tampoc va portar cap canvi en la general, ja que el líder seguia sent Geraint Thomas (Team Sky).

Le Cote d'Anos, de quarta categoria i amb 2,1kilòmetres al 4,6% de desnivell, va veure com arribava un grupet en el qual hi havia Daniel Martin (UAE Emirates) o David Gaudu (Groupama- FDJ), però poc després va ser l'equip Sky el que va anul·lar l'escapada.

Avui arriba l'etapa definitiva, que es disputarà als Pirineus. A falta de la crono de demà, els cor-redors sortiran de Lourdes i arribaran a Laruns al cap de 200,5 kilòmetres i després d'haver superat tres ports, dos de fora de categoria i un de primera.