El director esportiu impulsa una nova escola de tecnificació per donar una atenció personalitzada

El nou director esportiu del Vilomara, Joan Porras, compaginarà la seva funció al club amb una altra oferta, aquesta de caràcter privat, però que també tindrà les instal·lacions del CF Vilomara com a protagonistes. D'aquí a unes setmanes vol impulsar la International Football Academy, a partir de la qual es donarà atenció personalitzada, sobretot des del punt de vista tècnic i tàctic, a aquells jugadors, tant de futbol masculí com femení, que vulguin avançar en la seva formació.

Porras explica que qui hi vagi «no cal que sigui del club, pot ser de qualsevol altre. Quan arribin, els farem una avaluació inicial, per veure quin nivell tècnic i tàctic tenen, i hi començarem a treballar de manera periòdica».



Presa de decisions

El tècnic, que estudia Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, va quedar empeltat del mes d'experiència que va viure fa un parell d'anys al Burton Albion anglès i és un apassionat de la manera com es formen els jugadors al país, actualment amb seleccions campiones del món sub-17 i sub-20. Explica que el seu interès «és aprofundir en la tècnica dels jugadors, però també en la presa de decisions. A Anglaterra es fa molta incidència en quan i com decidir i es pregunta als jugadors contínuament per quin motiu ha dut a terme aquella acció i no aquella altra. L'entrenador desitja interacció per estar segur que el jugador l'ha entès».

La idea també és, a partir de la categoria infantil, donar instruccions per demarcacions. «Si ens ve un central, el podem ajudar a fer-lo créixer en aquella posició explicant-li per millorar». Qui hi tingui interès, hi pot contactar per xarxes socials o enviar un correu a tecnificacio.ifa@gmail.com.