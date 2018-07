Espanya es classifica per a la final de l'europeu i torna a l'elit a les Picornell

Vint-i-sis anys després de penjar-se una de les plates més amargues de la història del waterpolo, Espanya es va venjar d'Itàlia (8-7), en la mateixa piscina on va plorar per aquella final perduda en els Jocs Olímpics de Barcelona'92, i lluitarà el dissabte que ve amb Sèrbia per convertir-se en el millor equip d'Europa.

Els amfitrions tenen un altre compte pendent davant els balcànics, que els van prendre l'or al Mundial de Roma 2009, l'última final que Espanya ha disputat fins ara, a la tanda de penals.

El combinat que dirigeix ??David Martín va haver de treballar-se el triomf des de l'inici i patir fins al final, ja que Itàlia va disposar d'una última possessió per empatar el partit i portar-lo a la pròrroga (8-7).

Frigioli va llançar a porta i López Pinedo va treure la pilota quan aquest havia traspassat la línia de gol, però el àrbitres no van fer pujar el tant al marcador.

I és que el partit va estar molt igualat des del primer quart, que va acabar 1-1, després que cap dels dos equips aprofités els seus atacs en superioritat, les defenses imposessin la seva llei i López Pinedo i De Lungo rivalitzaran en encerts sota pals.

Una arrencada fulgurant d'Espanya en el segon quart, amb gols de Taüll, Mallarach i Munárriz, posava als locals amb un avantatge de tres gols (4-1), però llavors va arribar la reacció italiana.

Dos gols de Renzuto retallaven distàncies al descans (4-3), Echenique empatava el partit a l'inici de la represa i Di Fulvio col·locava als transalpins per davant (4-5) a 3:20 per al final del tercer període.

Espanya, encallada en atac, tenia problemes per fer circular la pilota amb fluïdesa, fins i tot en les situacions de superioritat. Un llançament de Mallarach que sorprenia a De Lungo frenava la sagnia, però de nou Vaig donar Fulvio anotava sobre la botzina (5-6).

El xoc entrava en l'últim quart amb Itàlia crescuda i Di Fulvio, que feia el seu tercer gol per donar per primera vegada un avantatge de dos gols al seu equip (5-7), en estat de gràcia.

Va prémer llavors Espanya enrere, encoratjada pel públic de les Picornell, que va començar a animar-se amb els gols de Taüll i Granados per empatar el partit (7-7).

Amb la defensa espanyola ofegant al rival va arribar una jugada individual de Fran Fernández per posar el 8-7 a falta de 1:34 per al final. Llavors López Pinedo va treure una mà miraculosa, Munárriz fallava un llançament en la jugada següent i en l'última possessió de partit el porter espanyol tornava a treure un tir de Fligioli que traspassava la línia de gol.