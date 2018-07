Les igualadines Orgué i Avilés són favorites en la Skyrace Comapedrosa

Les curses de muntanya viuen aquests mesos la seva temporada alta. Si el cap de setmana passat l'acció tenia lloc a Canazei (Itàlia), aquest cap de setmana els millors atletes del món se citaran a Andorra per participar en la Skyrace Comapedrosa, prova puntuable per a les Skyrunner World Series i que no es perdran les atletes igualadines de l'equip RSM Spain Laura Orgué i Sheila Avilés, la vigent campiona.

«És una de les curses amb més nivell de l'any. Gairebé com Zegama, però amb l'afegit que ja ens trobem a mitja temporada i que el cos ja comença a notar el cansament», assegura Orgué.

Per altra banda, Avilés afronta la cursa amb moltes ganes però amb algun dubte fruit de la lesió al genoll que es va fer en l'europeu passat. «És un perfil que em pot anar bé, i vaig guanyar l'any passat. Però també tinc una mica d'incertesa per la lesió», explica.