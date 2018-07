L'equip A d'Espanya, amb Mercè Mas, assoleix la segona posició al Mundial

La tiradora rodenca del Club Tir Precisió Manresa Mercè Mas va tenir una actuació decisiva per tal que l'equip A d'Espanya aconseguís el segon lloc en la competició per equips del 3r World Rimfire Championship, que es celebra a les instal·lacions del Club Tir Precisió Manresa des de dilluns.

El conjunt integrat per Mercè Mas i els també catalans Francesc Jorba i Salvador Vila va finalitzar la primera jornada del concurs per equips en tercera posició, a només quatre punts d'Austràlia B, l'equip que liderava la competició en arribar al seu equador.

Mas, Jorba i Vila van mantenir ahir, a la segona jornada, un nivell d'encert similar al del primer dia i van sumar 2.227 punts de 2.250, només cinc menys que el dia anterior. La seva regularitat els va permetre aprofitar la davallada de les prestacions de dos dels tiradors d'Austràlia B ahir, Janette Mitchell i Nicholas Ward, tot i que Paul Sullivan va mantenir un excel·lent nivell, per guanyar una posició a la classificació, tot i la destacada actuació d'Itàlia A (Giovanni Canzonieri, Santo Dibennardo i Emilio Pecora). Els transalpins van igualar la puntuació final de l'equip de Mas, 4.459 punts, però no li van poder arrabassar la segona posició, ja que Espanya A va sumar cinc bulls més que Itàlia A (241 per 236).

Pel que fa a Mercè Mas, l'actual campiona estatal va protagonitzar dimecres una lluïda actuació (746 punts). Ahir va davallar una mica el seu nivell d'encert (736).

L'únic equip francès en competició, amb l'actual campió del món, Luc Brouquier, acompanyat per Stéphane Gomel i Paolo Maiuri, va fer ahir la millor actuació dels vint-i-un equips en aquest campionat. Els francesos només van deixar de sumar vuit dels 2.250 punts al seu abast. Amb aquest nivell d'encert i 4.477 punts, Brouquier, Gomel i Maiuri van assolir per a França el mundial per equips. Stéphane Gomel només va deixar de sumar 3 punts dels 1.500 en sis tirades i, a més, dimecres, va signar una sèrie perfecta: 250 punts i 25 bulls.



Quart lloc per a l'equip estatal C

La segona posició final assolida per Mas, Jorba i Vila no va ser l'única bona notícia d'ahir per a la selecció estatal. L'equip C d'Espanya, integrat pels madrilenys Antonio Jesús González i Juan Carlos Ferrer i pel vidrerenc José Carlos Serrano, va exhibir talent i precisió per escalar quatre posicions a la classificació i acabar el campionat en quart lloc, amb 4.456 punts. En contraposició, el conjunt estatal B, amb el també rodenc Josep Perarnau (CT Precisió Manresa), el valencià d'origen georgià Artur Sarkisov i el camarlenc Francisco J. Rius, va davallar de l'onzena a la quinzena posició.

Avui s'inicia la competició individual, amb setanta-un tiradors de catorze nacionalitats.