L'estatal sub-17 de Puiggròs s'enfronta a quarts als EUA

La selecció espanyola femenina sub-17, amb la manresana del Segle XXI Estel Puiggròs a les seves files, disputarà avui (17.45 h) el partit de quarts de final del Mundial de Minsk contra la totpoderosa selecció dels Estats Units, la qual va derrotar Colòmbia per 56 punts de diferència als vuitens.

Per la seva banda, el bàndol espanyol es va desfer del Canadà per 72-50, en un partit en què Puiggròs va ser titular i va anotar dos punts i en el qual Espanya va trencar amb un rotund 21-6 en el segon parcial, gràcies a l'encert de jugadores com Nerea Hermosa, autora de 19 punts. Puiggròs va ser a pista 27 minuts.