Els petits també poden ser ambiciosos

En molts esports de vegades es pensa que si no es compta amb grans recursos no es poden endegar projectes importants, que els diners ho són tot i que només si en tens pots ser ambiciós. El dia a dia ens demostra que, tot i que ajuden, i molt, de vegades són més importants l'enginy i les ganes d'atrevir-se a fer coses noves. És el cas del CF Vilomara. El club més representatiu del Pont, un poble de menys de quatre mil habitants, està fent un pas endavant per crear una estructura novedosa i per això compta amb un flamant director esportiu encarregat de donar-li aquest impuls.

Joan Porras, entrenador manresà amb el nivell UEFA A, és l'aposta de la directiva que, des de l'estiu passat, comanda Javi López. El seu objectiu, convertir el Vilomara en un club amb mètode, en què tot estigui controlat i que sigui capaç, sobretot, de formar jugadors de casa per al futur. I tot amb el primer equip a Quarta Catalana, l'última federada, un estrat en el qual es pensa més a sobreviure que no pas a innovar.



Els resultats, secundaris

Porras, amb experiència als dos grans transatlàntics del futbol bagenc, el Gimnàstic i el CE Manresa, explica que «la temporada passada va entrar al Vilomara una nova junta disposada a canviar les coses al club. Després d'un any de feina, van contactar amb mi i em van oferir portar la direcció esportiva de l'entitat. Els havia presentat un projecte de com creia que havia de funcionar el club, i aquest fet, unit al meu currículum i a articles publicats que havien llegit, els va interessar».

El jove tècnic explica que «el meu projecte no consisteix a tenir un club que busqui ascendir categories a costa de tot, sinó més centrat en la formació del jugador i el seu rendiment. L'objectiu que perseguim serà el d'aconseguir que els jugadors evolucionin».

Per dur-ho a terme, a part de ser director esportiu de l'entitat, prepararà el conjunt infantil, que enguany ha ascendit a Primera Divisió. «Evidentment, hi ha un risc de descens, però que vulguem mantenir la categoria no vol dir que ens haguem de despreocupar de la resta d'elements. La victòria ha de ser conseqüència de la feina que fem. Des de la directiva m'han donat via lliure» per dur a terme els seus projectes.



Una sola línia

De moment, Porras ja ha començat a treballar com a «responsable de tot. Ja hem preparat horaris d'entrenaments, hem quadrat plantilles i hem fitxat els diferents entrenadors» de tots els conjunts, que han augmentat respecte de l'any passat. El nou director esportiu admet que «no diré als entrenadors que juguin tots amb el mateix estil, ja que és impossible, ja que no tens el mateix perfil de jugadors a tots els equips, però sí que estimularé una metodologia de treball que ens caracteritzi. Així, cada cop que un jugador hagi de fer un salt de categoria s'hi podrà adaptar sense notar la diferència». En aquest sentit, «som conscients de les limitacions que té un club d'un poble com el Pont de Vilomara, però volem créixer des de zero i comptem, sobretot, amb jugadors de casa i també amb aquells de fora als quals siguem capaços d'atraure».



Entrenadors compromesos

Per poder dur a terme aquesta tasca, Porras necessita un grup d'entrenadors que creguin en el seu sistema. «La majoria dels que hi eren seguiran. Gairebé tots tenen formació de curs d'entrenadors i, a més, amb el meu segon tècnic de l'infantil, Guillem Galán, també farem formació interna per aconseguir un model de club que s'adeqüi a tot això que diem».

De moment, la resposta està sent bona. «Ja tenim tots els tècnics. Els expliques el projecte i els agrada. Ells, i també jo, hem estat en altres clubs, en el meu cas al Gimnàstic i al Manresa, i vull traslladar aquí les coses bones que hi he après i deixar de banda les que penso que no ho són tant». En aquest sentit, Porras és clar en afirmar que «potser ara mateix els clubs de poble són els que estan treballant millor la formació perquè no tenen tanta pressió pels resultats i no s'han d'omplir lletres [denominació dels equips] per damunt de tot».