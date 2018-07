«Amb ràfegues de vent de 80 km/h em trobo millor, com peix a l'aigua»

Va començar a competir al circuit nacional francès de carrabina BR-50 el curs esportiu 2011-12. Cinc anys després d'iniciar-se en el tir d'alta precisió, aquest provençal nadiu de Saint-Rémy-de-Provence va assolir el títol de campió del món a Lisboa. L'any passat va signar la millor actuació protagonitzada mai per un tirador d'aquesta modalitat: va sumar 749 punts de 750 possibles.



La seva estrena en competició es va produir amb 53 anys. Fins llavors, no havia practicat mai altres modalitats de tir?

Havia provat, esporàdicament, el tir esportiu amb pistola, però mai no vaig prendre part en cap campionat. Durant un curt període de temps vaig practicar la caça, però ara me'n penedeixo. Professionalment, he estat electricista gran part de la meva vida. Després vaig dedicar-me durant vuit anys a la fotografia. Compta com a entrenament fer fotos? Avui dia regento una residència turística a Sant-Rémy-de-Provence i una armeria virtual especialitzada en la compravenda i restauració de car-rabines de segona mà.

Així doncs, la seva progressió va ser meteòrica.

El circuit nacional francès de carrabina BR-50 l'integren unes 25 proves. En finalitzar, els 45 millors tiradors accedeixen al Campionat Nacional de França. La temporada 2011-12, la del meu debut, vaig assolir el cinquè lloc a l'estatal; l'any següent, el tercer, i el curs esportiu 2013-14, vaig pujar un graó més al podi. L'estiu del 2015 vaig assolir, per primera vegada, el campionat, que vaig revalidar el 2016 i el 2017. Enguany no he repetit. Potser he perdut interès per aquesta competició.

Al mundial de Portugal, a Lisboa, el 2016 es va proclamar campió del món.

Ja havia participat al 1r World Rimfire Championship, però no en les condicions psicològiques adequades. El meu fill tenia problemes de salut i la meva ment no era a Lisboa. El quart dia vaig optar per retirar-me. A Lisboa, la meteorologia em va afavorir. Sóc de la Provença i estic acostumat a tirar en condicions molt adverses, amb fortes ràfegues de vent. Amb el vent bufant a 80 Km/h em trobo com peix a l'aigua. El primer dia de la competició individual, a Portugal, les ventades van propiciar que adquirís un avantatge que vaig poder administrar durant la segona jornada.

A més, ostenta el rècord mundial de puntuació acumulada en una jornada competitiva.

Sí, va ser l'any passat, a la WRABF World Cup d'Eslovènia, celebrada a Pragersko. Sumant les tres rondes de 25 trets, vaig sumar 749 punts de 750 possibles.

Quines són les aptituds que ha de tenir un tirador per pertànyer a l'elit del tir de precisió?

Tant habilitats mentals com gran capacitat d'abstracció i concentració, una bona tècnica de tir i, sobretot, facilitat per adaptar-se i fer una bona lectura del vent predominant on es competeix.

El seu objectiu deu ser revalidar el títol de campió.

El nivell és altíssim. Tothom pot guanyar. Ho intentarem, sens dubte! El britànic Maurice Hassard serà un difícil oponent.