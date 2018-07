Roglic s'imposa en l'etapa 19 i Thomas es jugarà el Tour a la crono

El ciclista eslovè Primoz Roglic, del Lotto NL-Jumbo, s'ha imposat en la dinovena i antipenúltima etapa del Tour de França, disputada aquest divendres entre les localitats de Lourdes i Laruns, sobre 200,5 quilòmetres, mentre que el britànic Geraint Thomas (Sky) segueix en molt bona posició per endur-se la general.

Ha estat una última jornada muntanyenca molt moguda, principalment pel llunyà atac al Tourmalet de l'espanyol Mikel Landa (Movistar Team), que amb la col·laboració del francès Romain Bardet (AG2R) ha fet un intent de capgirar la lluita pel podi després d'acumular tres minuts i mig de renda sobre la resta de favorits, però que no ha servit de res.

Per darrere, finalment han reaccionat, gràcies a la feina principalment del Lotto Nl-Jumbo on Primoz Roglic ha estat molt ofensiu per despenjar a rivals com Chris Froome (Sky) o Nairo Quintana (Movistar Team), encara que l'actual campió ha aguantat i ha recuperat el terreny en el descens cap a l'Aubisque, darrera cota puntuable i en el descens a meta s'ha escapat Roglic per fer-se amb el triomf i valuosos segons de bonificació.