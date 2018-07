Festa d'esport inclusiu de la Fundació Isidre Esteve

?Gent coneguda com Ricky Rubio, Laia Sanz, Gerard Farrés, Iván Cervantes o Pep Plaza van participar en el Gran Premi Fundació Isidre Esteve, una multitudinària festa de l'esport inclusiu que va tenir lloc dijous al Circuit de Catalunya, a Montmeló. El plat fort del gran premi va ser una cursa de relleus en handbike o bicicleta per equips formats per col·laboradors i amics d ela fundació. El grup vencedor va ser el format per Marc Subirón, Xavier Caballol i Albert Campabadal, seguits de Gerard Farrés, Joan Parés i Anna Garcia.