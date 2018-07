«La gran virtut d'un àrbitre és saber intuir allò que pot passar abans que succeeixi»

L'àrbitre d'Igualada Rubén Ávalos Barrera ha aconseguit aquest estiu, als 30 anys, l'ascens a la Segona Divisió A després de xiular les darreres cinc temporades a Segona Divisió B. Es va iniciar en el món de l'arbitratge als catorze anys

Rubén Ávalos Barrera (Igualada, 12-09-1987) xiularà la pròxima temporada a la Segona A després d'haver obtingut l'ascens de categoria aquest estiu. Adscrit a la delegació de l'Anoia, Ávalos va ingressar al Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol la campanya 2001-2002 i va pujar a Tercera Divisió el curs 2009-2010. Ha acumulat cinc temporades a Segona B, que li han servit per donar el salt a una categoria professional.



Què significa per a vostè aquest ascens a Segona Divisió A, categoria de la Lliga de Futbol Professional, després d'una dilatada trajectòria a Segona B i Tercera Divisió?

Aquest ascens és un somni fet realitat per a mi. Quan comences a arbitrar no pots imaginar que podràs arribar a aquestes categories tant altes. A poc a poc, però, vas pujant i et marques nous objectius, tot i ser conscient que el filtre cada cop és més estret. Estic molt satisfet per aquest nou pas endavant en la meva carrera com a col·legiat.

Quina adaptació li caldrà per dirigir partits en aquesta nova categoria?

La principal ha de ser l'adaptació al joc. La Segona Divisió A és una categoria en què els jugadors tenen una velocitat molt més alta que a Segona B o Tercera Divisió. La gran virtut d'un àrbitre és saber llegir o intuir allò que pot passar un segon abans que succeeixi. Quan sumes molts anys en una categoria ets capaç d'anticipar-te i fer la teva actuació més efectiva. Aquest és un procés que hauré de tornar a adquirir a mesura que xiuli partits en la nova categoria. Ara bé, tots els àrbitres de Segona B amb aspiracions a ascendir a la Lliga de Futbol Professional ja es preparen de forma professional pel dia que això arribi. El gran avantatge d'ara és que estaré reconegut com a tal.

Arriba a una de les lligues més competides i igualades del món, amb grans equips històrics que han tingut una llarga trajectòria a Primera Divisió. Quina exigència comporta això?

L'exigència d'aquesta categoria és no fallar. Aquest és l'objectiu marcat. L'entrada a Segona A ha de ser ràpida per evitar les errades. Anant pas a pas, la resta arriba sol. Ho viuré amb la màxima il·lusió i motivació i intentaré gaudir-ne al màxim. A Segona B ja vaig tenir la sort de viure la Lliga de Futbol Professional com a quart àrbitre i ara la podré viure com a àrbitre principal. Estic segur que serà increïble.

En quin moment es troba en la seva carrera com a àrbitre?

Estic en un moment òptim, tant per edat com per experiència. Vaig tenir la sort de començar a arbitrar amb tan sols catorze anys. Tot i que encara sóc jove, acumulo moltes temporades en categories inferiors. Això et permet arribar més rodat quan puges a una nova categoria. Pensava que el meu somni ja s'havia complert quan vaig fer el salt a Segona B, però, evidentment, ara mateix el llistó està en arribar a Primera Divisió i, per què no, ser internacional. És una motivació per la qual lluitar.

Té referents en el món de l'arbitratge?

Un sempre ha de recordar d'on ve per saber cap on va. He tingut diversos miralls des que em vaig introduir en el món de l'arbitratge. A l'Anoia, els germans Jerez eren els referents quan començava i em van ensenyar a estimar l'arbitratge, a més d'adquirir una disciplina. Més endavant, Simón del Pino va ser qui em va donar l'oportunitat de descobrir el futbol semiprofessional, ja que vaig anar d'àrbitre assistent amb ell. Després vas captant tots aquells aspectes que t'agraden de cada àrbitre fins que acabes creant el teu propi estil.

Què és el que més l'apassiona de ser àrbitre?

Els viatges, el tracte educat amb les persones, l'oportunitat de conèixer moltíssima gent, tant àrbitres, com futbolistes, entrenadors o directius. I viure i sentir un partit amb milers de persones des de dins, perquè és una sensació indescriptible. Quan acabes un partit important i has fet una gran actuació es converteix en un moment magnífic.

Quin és el secret per poder arribar a l'elit?

L'arbitratge és una carrera de fons. No val realitzar un o dos anys bons. Ho has de fer bé cada temporada. I cal tenir paciència. Moltes vegades, tot i completar campanyes amb nota, no obtens la recompensa que esperes. Però no s'ha de defallir. Jo m'he animat sovint amb la dita «qui cerca, troba». S'ha de ser molt constant i, d'aquesta manera, tot arriba.

Com valora la tasca que du a terme el Comitè Tècnic d'Àrbitres de l'FCF?

És impressionant com s'ha professionalitzat l'arbitratge en la dar-rera dècada a casa nostra. La valoració que faig és excel·lent. Per fi hem canviat la percepció que l'àrbitre era l'home que no tenia més coses a fer un diumenge al matí. Ara els espectadors i el públic ens veuen com a esportistes tan preparats o més que els mateixos jugadors. S'ha realitzat una gran feina en aquest sentit.