Jan Massana i l'equip català viatjaran als Estats Units

El jove jugador del Beisbol Club Manresa Jan Massana es va classificar ahir, com a integrant de la selecció catalana de la seva categoria, d'entre 11 i 14 anys, per a les World Series que es disputaran a partir del 17 d'agost als Estats Units. Catalunya va assolir aquesta fita després de derrotar 19-0 en la final el combinat holandès de la ciutat de Haarlem, a la regió de Kennemerland, i obtenir la victòria en la Little League, que s'ha disputat els darrers dies a la localitat polonesa de Kutno.

L'equip holandès va ser el mateix que es va enfrontar als catalans en les semifinals de la competició. Aleshores, Catalunya va guanyar per un més ajustat 6-2. El format de la competició va propiciar que els neerlandesos tinguessin la possibilitat, encara, de jugar la final gràcies a una mena de repesca que havien de jugar contra el guanyador del partit entre la República Txeca i Àustria. Aquests segons van vèncer per 9-5, però llavors van caure contra els holandesos per un rotund 13-3. Per tant, en la repetició de la semifinal, aquest cop no hi va haver color i els catalans, que s'han mantingut imbatuts en el decurs de tot el torneig, es van imposar per 19-0 i van assolir el títol.

Aquesta victòria té premi, ja que suposa la classificació per a les sèries mundials de les Little League Series, que es disputaran a Williamsport, als Estats Units. El primer partit de Massana i els seus companys serà el proper dia 17, davant del Japó.