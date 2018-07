L'estatal sub-17 de Puiggròs cau clarament amb els EUA

La selecció espanyola femenina sub-17, amb la manresana del Segle XXI Estel Puiggròs a les seves files, no va tenir cap possibilitat en els quarts de final del Mundial de Minsk, fase en què l'equip dels Estats Units es va imposar amb claredat (66-31).

Les nord-americanes van dominar des dels primers minuts i a la mitja part de l'enfrontament ja guanyaven per 34-18. Puiggròs va sortir en l'equip inicial i va jugar quinze minuts, en els quals no va poder anotar cap cistella. Ara, Espanya haurà de lluitar per la cinquena posició i el primer rival serà el Japó, avui a partir de les 14.30 hores.