Pedro Serralheiro es proclama campió del món de carabina esportiva a Manresa

Aquesta tarda s´ha celebrat l´acte de cloenda del 3rWorld Rimfire Championship, el Mundial de Tir de carabina esportiva que s´ha disputat des de dimecres a Manresa. El tirador portuguès Pedro Serralheiro s´ha proclamat campió del món per davant de Stephane Gomel (França) i de Maurice Hassard (Gran Bretanya). La competició s´ha disputat amb èxit a les instal·lacions del Club Tir Precisió Manresa i ha reunit una setantena d´especialistes de tretze països: Alemanya, Austràlia, Bèlgica, Eslovènia, França, Itàlia, Luxemburg, Sud Àfrica, Espanya, Holanda, Portugal, Gran Bretanya i Namíbia.



La competició ha registrat un rècord mundial en l´especialitat de carabina esportiva. El fins avui campió del món, Luc Brouquier, ha aconseguit una tirada perfecte amb un total de 250 punts i 25 bulls, fet inèdit fins a l´actualitat.



Donar a conèixer el tir

El Club Tir Precisió Manresa, entitat organitzadora del Mundial, fa una valoració molt positiva de la competició que ha permès donar a conèixer el tir al territori i situar la capital del Bages al mapa d´una competició d´àmbit global. L´entitat celebra aquest vespre al restaurant La Torre Busquet de Manresa la festa de cloenda del Mundial amb tots els participants i les persones, entitats i empreses que han fet possible la competició.



Resultats per equips

Dimecres i dijous es va disputar la competició per equips que va tenir un

clar protagonisme del club. La tiradora del Club Tir Precisió Manresa, Mercè Mas, es va proclamar subcampiona del món amb l´equip estatal al costat de Francesc Jorba i Salvador Vilal. Itàlia (Giovanni Canzioneri, Santo Dibennardo i Emilio Pecora) va guanyar la medalla d´or i França (Stephane Gomel, Luc Brouquier i Paolo Maiuri) va completar el podi.