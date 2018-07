Rubén Ávalos ha dirigit 66 partits a Segona Divisió B

? Llicenciat en Educació Física, Rubén Ávalos ha xiulat fins a 66 partits a Segona B, en els quals ha ensenyat 365 targetes grogues i 23 de vermelles. Fa dues temporades, aquest àrbitre iguadalí ja va estar a prop de l'ascens a Segona A. Va quedar quart d'entre 85 àrbitres de Segona B i només pujaven els tres primers; li van faltar 16 centèssimes per a l'ascens de categoria, un ascens que aquest estiu sí que s'ha materialitzat. Ávalos deixa enrere gairebé disset anys des que es va iniciar com a àrbitre en un partit de futbol base al camp del San Mauro acompanyat del seu pare. Un dia, el de l'estrena, també per al record, malgrat els nervis que segurament van passar pare com fill.