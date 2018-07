«Soc el segon del rànquing de Namíbia, rere el meu pare»

Tobias Barlow, el seu pare, pertany a l'elit mundial del tir de precisió. Incentivat per ell, va començar a practicar aquest esport fa cinc anys. Ara, als 18 anys, pren part en el seu primer campionat del món per constatar errors i progressar com a tirador.



El tir de precisió és un esport popular a Namíbia?

Sí, hi ha molta tradició. Tot i que soc de la capital, Windhoek, a la meva família els agrada la caça i ja des de petit em vaig familiaritzar en l'ús d'armes de foc.

Coneix altres modalitats del tir de precisió? Quan va començar a competir?

Em vaig iniciar en el tir amb carrabines de la modalitat benchrest, que utilitzen el mètode d'ignició anomenat foc central. I fa cinc anys, als 13, vaig debutar en competicions locals i provincials. He competit a Sud-àfrica, però aquesta serà la meva primera experiència fora del continent.

Ha assolit resultats remarcables a Namíbia? Quines són les seves expectatives en aquest campionat del món?

He guanyat els estatals de la meva franja d'edat tres vegades i ara sóc el segon del rànquing absolut de Namíbia, rere el meu pare. Vinc a Manresa a aprendre, a constatar errors, amb l'objectiu de millorar i ser competitiu en els propers mundials.