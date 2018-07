Dumoulin s'endú la contrarellotge i Thomas s'assegura el triomf al Tour

L'holandès Tom Dumoulin (Sunweb) es va imposar en la vintena etapa del Tour de França, una contrarellotge individual entre Saint-Pée-Sud-Nivelle i Espelette, de 31 quilòmetres. Per la seva banda, el britànic Geraint Thomas (Sky) no va tenir gaires problemes per mantenir la diferència i assegurar-se, si no passa res estrany en la darrera etapa d'avui, el triomf a la classificació general de la ronda francesa.

Dumoulin va marcar un temps de 40.52 minuts i va superar per només un segon el britànic Chris Froome (Sky), mentre que Thomas va ser tercer a catorze segons. A la general, Thomas té 1'51'' de marge sobre Dumoulin, que serà segon, i 2'24'' respecte de Froome, que completarà el podi en detriment de l'eslovè Primoz Roglic (Lotto-Jumbo), que s'haurà de conformar amb la quarta posició. Per la seva banda, Mikel Landa (Movistar) finalitzarà setè, i el seu company d'equip, el colombià Nairo Quintana, desè.



Triomf amb polèmica

La victòria de Dumoulin va tenir la seva dosi de polèmica. En els dos primers punts intermedis, Thomas era el més fort i marcava els millors registres, mentre que l'holandès i Froome estaven en temps molt similars. Quan el del Sunweb va travessar la meta, tothom va pensar que havia entrat un segon més tard que el seu rival, fins i tot l'equip Sky, ja que al final Thomas va afluixar. Semblava que Froome era el guanyador de l'etapa, però posteriorment els jutges van informar que Dumoulin havia estat el més ràpid a completar el recorregut.