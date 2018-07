Els fatídics penals no permeten a Espanya destronar Sèrbia

El ceptre europeu seguirà un cop més en poder de Sèrbia, tot i que anir, a les Picornell, no ho va tenir fàcil per superar un molt bon conjunt d'Espanya. Només els penals van impedir que el triomf es quedés a casa després de l'empat a set gols amb què es va arribar al final del temps reglamentari.

Es temia l'arrancada de Sèrbia, però els de David Martín van saber contenir el joc ofensiu dels balcànics en el primer quart fins al punt que van aconseguir que cap gol serbi pugés al marcador. Per contra, una fuetada de Blai Mallarach va servir al combinat estatal per sortir vencedor del primer parcial per 1 a 0. Només començar el segon quart, Prlainovic va situar l'empat a un gol. Això però no va repercutir en l'estat d'ànim d'Espanya i el jove Granados i el veterà Felipe Perrone van situar el marcador en un destacat 3 a 1, però un parcial de 0 a 2, amb gols d'Aleksic i Mitrovic, va tornar a portar la igualtat al lluminós. En la darrera acció d'aquest segon parcial, i amb el temps pràcticament exhaurit, de nou Perrone donava avantatge als de David Martín, arribant-se al descans amb un mínim 4 a 3.

En el primer minut de la represa, intercanvi de gols. Del Toro va fer el 5 a 3 i Cuk el 5 a 4. Després d'un minuts en els quals ni uns i altres tenien encert de cara a porteria, Mandic feia l'empat a cinc. Prlainovic va avançar per primer cop els serbis poc abans de finalitzar el tercer parcial, però l'Alberto Munarriz va ser a temps de fer l'empat a sis; seguia tot obert.

Jaksic tot sol va anotar el 6 a 7 quan es portaven tres minuts del darrer període en una errada defensiva d'Espanya. L'esquerrà Blai Mallarach va deixar anar el braç per batre Mitrovic. El porter López Pinedo, que va fer un partit extraordinari, i va lluir-se encara més en el tram final del matx, que va acabar amb empat a set gols. La ruleta dels penals van donar el triomf a Sèrbia per 3 a 5.