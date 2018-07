Kilian Jornet toca el cel al Comapedrosa amb el rècord de la prova a la butxaca

A les sortides de totes les curses de muntanya els nervis estan sempre presents. A la Skyrace Comapedrosa un altre sentiment els roba el protagonisme: el respecte per una prova d'una duresa excepcional i ja convertida en mite.

Els rostres de cada un dels cor-redors no ho amaguen. Tampoc els de Kilian Jornet i Lina El Kott, que 21 quilòmetres i 2.300 metres de desnivell positiu més tard es van proclamar vencedors d'aquesta nova edició d'una prova de l´skyrunning més pur. Per la seva banda, tampoc ho van amagar les igualadines de l´RSM Spain, Laura Orgué i Sheila Avilés. La primera va pujar al segon calaix del podi; la segona va ser quarta en un emocionant esprint final.

A les 08.30 en punt es donava el tret de sortida d'una de les curses més espectaculars d'aquesta temporada i que un any més formava part de les Skyrunner World Series. Gran part de l'elit mundial d'aquest esport se saludava i desitjava sort, entre ells, Kilian Jornet, Pascal Egli i Petter Engdahl, primers classificats en categoria masculina, i Lina El Kott, Laura Orgué i Sanna El Kott, podi de la femenina.

La competició no va decebre a ningú. Els ritmes des de l'inici van ser altíssims. Hi havia molt en joc i obligava els primers posicionats a les World Series a donar el millor de si mateixos. En línia de meta s'apreciava clarament com cada un dels 650 participants tenia la sensació d'haver tocat el cel amb les mans. En molts casos, les cicatrius i ferides eren un clar senyal d'això.

En finalitzar la cursa, Orgué estava «molt contenta pel resultat, encara que ha estat una carrera dura. La primera part no l'he fet gaire bé. A partir de la meitat de cursa m'he començat a sentir millor i he pogut obrir forat amb la tercera classificada. És un bon resultat quant a la general».

Per la seva part, Avilés va acabar la prova amb males sensacions. «M'he trobat bastant malament des del principi. Les cames no em funcionaven bé i veia que no era el dia. He arribat a aturar-me però al final he tirat», explicava.

Una prova inoblidable

Tres fets van convertir aquesta cursa en inoblidable: la gran calor que augmentava més la duresa del recorregut, el nou rècord establert per Kilian Jornet (2.33.18) i un espectacular esprint pel tercer lloc entre Sanna El Kott i Sheila Avilés que va emocionar el nombrós públic concentrat a la línia de meta d'Arinsal.

A les 09.05 es donava la sortida de la Skyrace Arinsal. 15 quilòmetres i 1.415 metres de desnivell que coronaven Adam Casado, Josep Rovira i Jordi Vidal en categoria masculina, i Neus Rosiñol, Imma Boada i Marta Llagostera en la femenina. A continuació, més de 120 nens i nenes prenien també part en una nova prova de la Catalonia Kids Cup.

Sense cap dubte, aquesta edició de la Skyrace Comapedrosa ha estat una de les curses de l'any. Aquest esport que va néixer a Itàlia fa ja uns anys, que consistia a sortir d'una localitat, fer cim al cim més alt pel costat més natural per tornar de nou al punt d'inici, i que va prendre el nom de Skyrunning, està més viu que mai gràcies a curses com la que se celebra a la Maçana.