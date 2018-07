L'esportivitat regna entre Serralheiro i Brouquier i els dirigents lloen la feina del CT Precisió Manresa

La selecció portuguesa en ple es va dirigir a Pedro Serralheiro per transmete-li l'enhorabona en conèixer-se que el seu compatriota era el nou campió del món. Però la felicitació més emotiva i, alhora, més evident, la va rebre del seu antecessor, el tirador francès Luc Brouquier. El de Saint-Rémy-de-Provence no va dubtar a fer unes reverències a Serralherio abans de fondre's, nou i antic campió, en una sincera abraçada.

Serralheiro assenyalava que «fa temps que treballo per assolir aquesta fita» i atribuïa el seu èxit a la capital del Bages «a tres raons: a una bona preparació del campionat; al fet d'afrontar-lo en unes immillorables condicions psicològiques, i a la conjuminació de tot un seguit de petits factors que m'han conduït a guanyar el mundial».

Luc Brouquier acceptava amb esportivitat i sentit de l'humor la pèrdua del ceptre mundialista. «Divendres, durant les dues primeres tirades feia força vent. En la tercera, va afluixar i només vaig sumar 247 punts. Allà vaig perdre el títol». Tot i això, el provençal es mostrava satisfet «per haver ajudat França a conquerir la competició per equips; pel registre històric del meu company, Stéphane Gomel i pel meu successor. Pedro Serralheiro és una excel·lent persona».

Stéphane Gomel va protagonitzar una marca inèdita en la primera jornada de la competició per equips. Va fer una tirada perfecta, en la qual va totalitzar 250 punts i 25 bulls. Gomel reconeixia «haver donat el millor de mi mateix en aquest mundial» i no descartava intentar fer una jornada perfecta, és a dir, acumular en tres tirades 750 punts i 75 bulls. «Ho intentarem», es comprometia. Mercè Mas es mostrava molt satisfeta «per haver contribuït a la primera medalla que assoleix un equip de la selecció», mentre Josep Perarnau es lamentava «de no haver estat al nivell competitiu que jo desitjava».

François Luciani, màxim responsable de la World Benchrest Shooting Federation (WBSF), reconeixia que l'organització del CT Precisió «ha ratllat la perfecció. El treball de Xavier Llorente i el seu equip ha estat immillorable. Totes les delegacions lloen la seva tasca». Luciani reiterava que «no és impossible dur un altre mundial a Manresa, a mig termini. El del 2020 es farà a Malta i Austràlia ha sol·licitat organitzar el del 2022, però el paisatge es mereix tornar».

Marina García, directora tècnica de la Federació Catalana de Tir Olímpic (FCTO), destacava «l'excel·lent feina dels voluntaris, tant dels del fossar com dels de la galeria de foc», mentre Joan Rodríguez, president de l'ens federatiu, remarcava que «amb suport institucional i clubs amb iniciativa com el CT Precisió, el tir català pot situar-se entre l'elit mundial i acollir futures competicions internacionals». Xavier Llorente, president del club manresà, resumia amb tres paraules les seves sensacions. «Brutal! Millor, impossible!».